СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Британская армия планирует принять участие в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой «коалиции желающих» с использованием всего спектра военных возможностей, пишет британская газета. The Guardian со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Военные источники (Заявили. — Прим. Ред.), что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты», — говорится в материале.

По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, основная миссия страны заключается в оказании поддержки союзников по НАТО в обеспечении безопасности восточного фланга альянса.

«Наша миссия как страны — оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга», — заявил он.

Вчера издание Politico сообщило, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая «коалиция желающих» готова в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня.

Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что «стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины». По словам эксперта, правильная позиция «коалиции желающих» должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в договоренности о мире.

МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

