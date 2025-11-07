NYT: в США начали расследование против мэра Вашингтона

Боузер входит в Демократическую партию, с 2015 года занимает пост мэра Вашингтона. В 2023 году она и четыре ее сотрудника посетили Дубай для участия в климатической конференции ООН, заявив, что эту поездку оплатила Конференция мэров США. Впоследствии выяснилось, что организация профинансировала визит в ОАЭ лишь частично и что в Дубай глава Вашингтона направилась из Дохи. The New York Times утверждает, что на поездку Боузер в Доху более $61 тыс. выделил Катар.