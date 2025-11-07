Ричмонд
Орбан заявил, что саммиту РФ и США в Будапеште мешают всего «один-два» вопроса

Саммит РФ и Соединенных Штатов в Будапеште может пройти через несколько дней после того стороны урегулируют «один-два» вопроса. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— В переговорах России и США есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, то в течение нескольких дней может состояться саммит в Будапеште. После него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать прекращение огня и мир в украинском конфликте, — сказал он в интервью изданию Magyar Nemzet.

31 октября Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Киев, — поддерживает войну».

Также он отметил, что Евросоюз стремится финансировать помощь Украине за счет бюджетов европейских государств, потому что у самого Брюсселя средств недостаточно.

24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Украина постепенно переходит к более реалистичным ожиданиям относительно урегулирования вооруженного конфликта с РФ. Он подчеркнул важность завершения войны, но призвал к реалистичным ожиданиям относительно возможных решений.

Президент США Дональд Трамп 23 октября отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, добавив, что она может состояться позже. В свою очередь, президент России предположил, что речь шла лишь о ее переносе.

