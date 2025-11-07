В Госдуму внесут законопроект об усилении контроля жильцов за капремонтом домов

Депутаты Госдумы готовят межфракционный законопроект, который усилит контроль собственников квартир за капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах. Инициатором стал Дмитрий Гусев из «Справедливой России», передает РИА Новости.
«Сегодня слишком часто акты приёмки подписываются формально. Мы предлагаем вернуть жильцам право реального контроля. Подрядчик не сможет получить оплату, пока собственники не подтвердят качество работ», — отмечает политик.
Согласно проекту, комиссия будет формироваться на общем собрании жильцов и получит право сверять работы с проектной документацией, оценивать качество материалов и участвовать в приёмке. Подрядчики обязаны будут обеспечить доступ к ремонтируемым объектам, а местные власти — информировать собственников о начале капремонта и необходимости создания комиссии в течение месяца после решения.
