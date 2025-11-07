В Госдуму внесут законопроект об усилении контроля жильцов за капремонтом домов

Согласно проекту, комиссия будет формироваться на общем собрании жильцов и получит право сверять работы с проектной документацией, оценивать качество материалов и участвовать в приёмке. Подрядчики обязаны будут обеспечить доступ к ремонтируемым объектам, а местные власти — информировать собственников о начале капремонта и необходимости создания комиссии в течение месяца после решения.