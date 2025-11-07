Орбан: РФ и США нужно решить пару вопросов перед саммитом в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и США в Будапеште может пройти уже в ближайшие дни после урегулирования ряда оставшихся разногласий между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью изданию Magyar Nemzet.