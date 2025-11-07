Орбан: РФ и США нужно решить пару вопросов перед саммитом в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и США в Будапеште может пройти уже в ближайшие дни после урегулирования ряда оставшихся разногласий между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью изданию Magyar Nemzet.
По словам Орбана, в ходе переговоров между двумя странами остаются «один-два нерешённых вопроса», от которых зависит окончательное согласование встречи. Как только эти детали будут улажены, проведение саммита может быть организовано в кратчайшие сроки.
Глава венгерского правительства выразил надежду, что успешное завершение переговоров и последующая встреча лидеров России и США в Будапеште смогут стать шагом к прекращению огня и началу мирного процесса в украинском конфликте — при условии согласия обеих сторон.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время переговоры президентов РФ и США не планируются.