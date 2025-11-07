Минфин США отказал в лицензии компании Gunvor, которая хотела купить «Лукойл»

При этом в Минфине напомнили о словах президента США Дональда Трампа, который говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта.
«Президент Трамп ясно дал понять, что боевые действия должны завершиться немедленно. До тех пор, пока [конфликт] продолжается, Gunvor не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли», — заявили в министерстве.
Также ведомство отметило, что Gunvor якобы «подконтрольна России».
Gunvor Group является международной энергетической группой и одним из крупнейших энергетических трейдеров. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в Женеве, Нассау на Багамах, Сингапуре и Дубае.
Ранее Life.ru сообщал, что Gunvor Group планирует приобрести зарубежные активы «Лукойла» — LUKOIL International GmbH. Российская компания решила продать их из-за введения санкций со стороны США. После анонса сделки Еврокомиссия начала исследовать последствия выхода «Лукойла» с европейского рынка.
