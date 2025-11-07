Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США отказал в лицензии компании Gunvor, которая хотела купить «Лукойл»

Министерство финансов США сообщило, что до завершения конфликта на Украине не выдаст лицензию международной нефтетрейдинговой компании Gunvor, которая хотела приобрести зарубежные активы российского «Лукойла». Пресс-служба ведомства опубликовала заявление в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

При этом в Минфине напомнили о словах президента США Дональда Трампа, который говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта.

«Президент Трамп ясно дал понять, что боевые действия должны завершиться немедленно. До тех пор, пока [конфликт] продолжается, Gunvor не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли», — заявили в министерстве.

Также ведомство отметило, что Gunvor якобы «подконтрольна России».

Gunvor Group является международной энергетической группой и одним из крупнейших энергетических трейдеров. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в Женеве, Нассау на Багамах, Сингапуре и Дубае.

Ранее Life.ru сообщал, что Gunvor Group планирует приобрести зарубежные активы «Лукойла» — LUKOIL International GmbH. Российская компания решила продать их из-за введения санкций со стороны США. После анонса сделки Еврокомиссия начала исследовать последствия выхода «Лукойла» с европейского рынка.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше