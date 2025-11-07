Заместитель министра обороны королевства Люк Поллард подтвердил приоритетность поддержки союзников по НАТО и обеспечения безопасности восточного фланга североатлантического альянса. Ранее в британских политических кругах звучали признания о ведении военным блоком прокси-войны на Украине.
Тем временем британская газета The Telegraph сообщает, что «коалиция желающих» изменила подход к противостоянию с Россией. Её участники вместе с США переключились с помощи Украине на попытки давления на Москву.
