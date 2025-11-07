Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия готова к прямому участию в украинском конфликте

Британская армия рассматривает возможность прямого участия в украинском конфликте или в миротворческих операциях на территории страны после завершения боевых действий. Как пишет The Guardian, Лондон может действовать в рамках «коалиции желающих», используя полный спектр своих военных возможностей — от авиации до сухопутных подразделений.

Источник: Life.ru

Заместитель министра обороны королевства Люк Поллард подтвердил приоритетность поддержки союзников по НАТО и обеспечения безопасности восточного фланга североатлантического альянса. Ранее в британских политических кругах звучали признания о ведении военным блоком прокси-войны на Украине.

Тем временем британская газета The Telegraph сообщает, что «коалиция желающих» изменила подход к противостоянию с Россией. Её участники вместе с США переключились с помощи Украине на попытки давления на Москву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше