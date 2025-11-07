Токаев дал интервью The Washington Post и The New York Times

В Акорде сообщили, что президент ответил на вопросы, касающиеся казахско-американских взаимоотношений, отдельных аспектов своего визита в США, политического курса президента Дональда Трампа, геополитики, ситуации вокруг Украины и других тем.
Напомним, что в ночь на 6 ноября глава Казахстана прибыл в Вашингтон. В аэропорту его встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
В США Токаев примет участие в саммите C5+1 в Вашингтоне.
Сегодня президент Казахстана встретился в Белом доме с Дональдом Трампом и поговорил с ним по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также он провел беседу с президентом компании John Deere по странам СНГ и Центральной Азии Чабой Лейко.