В МИД Польши рассказали, сколько лет Украина готова продолжать конфликт

Политик добавил, что ЕС должен активнее участвовать в переговорах о восстановлении Украины, так как уже поставляет ей значительное количество оружия. Также Сикорский считает, что европейским странам следует принимать более активное участие в будущем переговорах об урегулировании конфликта.