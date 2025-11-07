По его словам, Киев намерен продолжать боевые действия до 2028 года.
«Наша задача — обеспечить его ресурсами для продолжения работы», — призвал он.
Политик добавил, что ЕС должен активнее участвовать в переговорах о восстановлении Украины, так как уже поставляет ей значительное количество оружия. Также Сикорский считает, что европейским странам следует принимать более активное участие в будущем переговорах об урегулировании конфликта.
Напомним, в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала польского министра «Усамой бен Сикорским». Она отреагировала на заявление главы МИД Польши о возможном разрушении нефтепровода «Дружба» силами ВСУ. Российский дипломат задала риторический вопрос о том, какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения «Усамы бен Сикорского», должны быть уничтожены.
