В МИД Польши рассказали, сколько лет Украина готова продолжать конфликт

Европейский союз (ЕС) должен быть готов поддерживать Украину военными ресурсами в течение ещё трёх лет. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.

По его словам, Киев намерен продолжать боевые действия до 2028 года.

«Наша задача — обеспечить его ресурсами для продолжения работы», — призвал он.

Политик добавил, что ЕС должен активнее участвовать в переговорах о восстановлении Украины, так как уже поставляет ей значительное количество оружия. Также Сикорский считает, что европейским странам следует принимать более активное участие в будущем переговорах об урегулировании конфликта.

Напомним, в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала польского министра «Усамой бен Сикорским». Она отреагировала на заявление главы МИД Польши о возможном разрушении нефтепровода «Дружба» силами ВСУ. Российский дипломат задала риторический вопрос о том, какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения «Усамы бен Сикорского», должны быть уничтожены.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

