Британская армия намерена активно участвовать в украинском конфликте или в так называемых «миротворческих операциях» в составе «коалиции желающих», задействуя весь арсенал военных возможностей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.
«Военные источники заявили, что британская армия войдёт в войну или примет участие в послевоенных миротворческих миссиях на Украине или в других регионах, действуя вместе с союзниками и используя всё — от истребителей до пехоты», — говорится в публикации.
Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что главная миссия страны — «оказывать поддержку союзникам по НАТО, особенно в вопросах безопасности восточного фланга альянса». С его слов, именно обеспечение безопасности восточного фланга является ключевой задачей для Великобритании в рамках поддержки альянса.
Ранее в Кремле прокомментировали текущую ситуацию вокруг возможных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва по-прежнему открыта для диалога и готова решать украинский конфликт мирным путём.