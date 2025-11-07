Ричмонд
Кандидат на пост в Минвойны США назвал ядерное оружие России экзистенциальной угрозой

Украина должна оставаться достаточно вооружённой, чтобы обеспечивать собственную безопасность и выступать сдерживающим фактором для России даже после завершения боевых действий. Об этом заявил кандидат на пост помощника заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин, чью кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

По его словам, Вашингтон имеет свои приоритеты в других регионах, поэтому координировать поддержку Украины должна Европа.

Кроме того, Велес-Грин назвал ядерные силы России «экзистенциальной угрозой» для США и союзников по НАТО в Восточной Европе, отметив их постоянную опасность для безопасности региона.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о лидерстве США в ядерной сфере. Республиканец указал, что Штаты опережают Россию и Китай по ядерной мощи, хотя не исключил, что Китай может догнать Америку через несколько лет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

