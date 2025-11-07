Кандидат на пост в Минвойны США назвал ядерное оружие России экзистенциальной угрозой

По его словам, Вашингтон имеет свои приоритеты в других регионах, поэтому координировать поддержку Украины должна Европа.
Кроме того, Велес-Грин назвал ядерные силы России «экзистенциальной угрозой» для США и союзников по НАТО в Восточной Европе, отметив их постоянную опасность для безопасности региона.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о лидерстве США в ядерной сфере. Республиканец указал, что Штаты опережают Россию и Китай по ядерной мощи, хотя не исключил, что Китай может догнать Америку через несколько лет.
