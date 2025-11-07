Ричмонд
Киев подтвердил продолжение переговоров по Tomahawk: отказ Трампа не сыграл роли

Стефанишина: Украина ведет переговоры по Tomahawk, несмотря на отказ Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что украинская сторона продолжает переговоры о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, несмотря на первоначальный отказ Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Дипломат отметила, что обсуждения продолжаются, и Украина активно направляет делегации для расширения сотрудничества в области военных закупок с Соединёнными Штатами.

«Речь идёт не только о Tomahawk, но и о разных других типах ракет, как дальнего, так и ближнего радиуса действия, и я могу лишь сказать, что процесс идёт довольно позитивно», — отметила Стефанишина.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США не рассматривают передачу Tomahawk Украине. При этом он отметил, что данная позиция Вашингтона может измениться.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что в случае реализации планов по передаче дальнобойных ракет приведет к необратимому ухудшению российско-американских отношений.

