Трамп: в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс

«Мы хотим прибавить к ним (завершенным конфликтам, — “Ъ”) еще один. Это возможно. Мы пока не сделали этого, но, думаю, добились большого прогресса», — сказал Трамп на встрече с президентами стран Центральной Азии в Вашингтоне (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
На встречу в формате C5+1 прибыли президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.
