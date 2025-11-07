Ричмонд
Трамп: в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не завершили российско-украинский конфликт, но добились значительного прогресса.

Источник: Reuters

«Мы хотим прибавить к ним (завершенным конфликтам, — “Ъ”) еще один. Это возможно. Мы пока не сделали этого, но, думаю, добились большого прогресса», — сказал Трамп на встрече с президентами стран Центральной Азии в Вашингтоне (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

На встречу в формате C5+1 прибыли президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

