Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп вслед за своим спецпредставителем Стивом Уиткоффом заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По словам американского лидера, между Москвой и Киевом уже есть ощутимое продвижение, хотя окончательных договорённостей пока нет.

Источник: Life.ru

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого, но, думаю, добились значительного прогресса», — сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Американский президент не уточнил, о каких именно шагах идёт речь, однако его слова стали первым публичным сигналом о возможном сближении позиций сторон за последнее время.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что до встречи Путина и Трампа осталось решить всего пару вопросов. Премьер Венгрии уверен, что саммит по Украине может пройти в Будапеште буквально через несколько дней после согласования деталей. По словам политика, если переговоры завершатся успешно, стороны могут объявить о перемирии и начале мирного процесса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше