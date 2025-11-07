Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого, но, думаю, добились значительного прогресса», — сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.
Американский президент не уточнил, о каких именно шагах идёт речь, однако его слова стали первым публичным сигналом о возможном сближении позиций сторон за последнее время.
Ранее Виктор Орбан сообщил, что до встречи Путина и Трампа осталось решить всего пару вопросов. Премьер Венгрии уверен, что саммит по Украине может пройти в Будапеште буквально через несколько дней после согласования деталей. По словам политика, если переговоры завершатся успешно, стороны могут объявить о перемирии и начале мирного процесса.
