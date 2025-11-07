Трамп: В урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс

В зарубежных СМИ появилась информация, что после разговора с Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома изменил свою позицию касаемо конфликта на Украине. При этом сам глава США заявил, что завершение конфликта может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, президент РФ «определенно что-то заберет».