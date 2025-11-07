Трамп: В урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс.
— РФ и Украина. Мы пока не достигли мира, но добились значительного прогресса, — сказал он 6 ноября на встрече с лидерами стран Центральной Азии, передает РИА Новости.
5 ноября Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин рассказал ему о многолетних попытках РФ урегулировать конфликт на Украине. По словам американского лидера, глава России сообщил ему о десятилетних безуспешных усилиях Москвы по данному вопросу.
В зарубежных СМИ появилась информация, что после разговора с Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома изменил свою позицию касаемо конфликта на Украине. При этом сам глава США заявил, что завершение конфликта может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, президент РФ «определенно что-то заберет».
19 октября стало известно, что Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия Владимира Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину.