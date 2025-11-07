Трамп: РФ, КНР и США могут договориться о сокращении ядерного оружия

«Я думаю, что нечто подобное может произойти — денуклеаризация», — сказал он 6 ноября на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме, комментируя тему возможных сокращений ядерных вооружений Москвой, Пекином и Вашингтоном.
«Думаю, денуклеаризация была бы отличной вещью. Я говорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным. Я говорил об этом с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ТАСС). Все бы хотели тратить все эти средства на другое, на то, что действительно идет на пользу людям», — заявил глава американской администрации.
«Моя доктрина заключалась бы в денуклеаризации. Потому что у нас достаточно ядерных [вооружений]», — подчеркнул Трамп.