Economist назвал грядущую потерю Красноармейска тревожным звонком для Киева

Ситуация осложняется тем, что в расположенном рядом Димитрове (Мирнограде) украинские силы также рискуют оказаться в окружении. The Economist указывает на системные проблемы ВСУ — плохое планирование и неспособность возводить новые укрепления.
Ранее сообщалось о переброске в район Покровска дополнительных сил ВСУ, включая спецназ, разведку и штурмовые группы. Контроль России над Покровском может открыть ей путь к менее защищённым территориям, например Днепропетровской области.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.