Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economist назвал грядущую потерю Красноармейска тревожным звонком для Киева

Британский журнал The Economist заявил о приближающейся потере ВСУ контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск), назвав скорое падение города «тревожным звонком» для Киева. Издание отмечает, что украинские войска пытаются организовать вывод части окруженных подразделений, однако потеря этого ключевого транспортного узла станет серьёзным ударом.

Источник: Life.ru

Ситуация осложняется тем, что в расположенном рядом Димитрове (Мирнограде) украинские силы также рискуют оказаться в окружении. The Economist указывает на системные проблемы ВСУ — плохое планирование и неспособность возводить новые укрепления.

Ранее сообщалось о переброске в район Покровска дополнительных сил ВСУ, включая спецназ, разведку и штурмовые группы. Контроль России над Покровском может открыть ей путь к менее защищённым территориям, например Днепропетровской области.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.