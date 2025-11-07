В Совфеде предупредили США о цепной реакции из-за ядерных испытаний

«Если американцы пойдут на этот шаг (возобновят ядерные испытания — прим. URA.RU), они, запустят цепную реакцию. Потому что другие ядерные державы, которые привержены своим обязательствам по ДВЗЯИ — среди них, безусловно, Россия — совершенно точно не собираются эти обязательства нарушать первыми. Но точно так же они не будут и последними, наблюдая, как Соединенные Штаты это делают в гордом одиночестве» — объяснил свою позицию собеседник «Известий».