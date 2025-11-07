Ричмонд
В Совфеде предупредили США о цепной реакции из-за ядерных испытаний

Американское правительство запустит цепную реакцию по всему миру, если будет принято решение о возобновление ядерных испытаний В США. С таким заявлением выступил замглавы Совфеда РФ Константин Косачев. По его мнению, другие страны не останутся в стороне, глядя на то, как Вашингтон нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В Москве считают, что мир не будет спокойно наблюдать за нарушением договора о ядерных испытаниях.

«Если американцы пойдут на этот шаг (возобновят ядерные испытания — прим. URA.RU), они, запустят цепную реакцию. Потому что другие ядерные державы, которые привержены своим обязательствам по ДВЗЯИ — среди них, безусловно, Россия — совершенно точно не собираются эти обязательства нарушать первыми. Но точно так же они не будут и последними, наблюдая, как Соединенные Штаты это делают в гордом одиночестве» — объяснил свою позицию собеседник «Известий».

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил руководству Пентагона немедленно начать испытания ядерного оружия. В Белом доме уверены, Россия, Китай, Пакистан и другие страны якобы проводят секретные исследования. При этом российские ученые парируют — скрыть такой факт невозможно.

