Василий Небензя обсудил сектор Газа и «поговорил за жизнь» с Майком Уолтцем

Майк Уолтц занял пост постпреда США при ООН 20 сентября. Его первый разговор с Василием Небензей прошел 30 сентября. Небензя тогда говорил, что встреча прошла очень хорошо. Он также выразил надежду, что «так оно и останется на всем протяжении его пребывания».