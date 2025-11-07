Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий Небензя обсудил сектор Газа и «поговорил за жизнь» с Майком Уолтцем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился с постпредом США при организации Майком Уолтцем. По словам Небензи, они «поговорили за жизнь» и обсудили проект резолюции о международных силах безопасности в секторе Газа.

Источник: AP 2024

«Да, мы встречались с Майком Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление», — сказал Василий Небензя «РИА Новости».

Как добавил постпред России при ООН, США продвигают «оригинальный проект» резолюции о силах безопасности в секторе Газа. По его словам, стороны обсудили его, поскольку «там есть немало вопросов».

Майк Уолтц занял пост постпреда США при ООН 20 сентября. Его первый разговор с Василием Небензей прошел 30 сентября. Небензя тогда говорил, что встреча прошла очень хорошо. Он также выразил надежду, что «так оно и останется на всем протяжении его пребывания».

Узнать больше по теме
Василий Небензя: биография, личная жизнь и карьера постпреда РФ в ООН
Работа российских представителей в международных организациях сохраняет важность. Одну из ключевых ролей по этому направлению играет Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. Он регулярно участвует в заседаниях Совета Безопасности и других органов организации, а его выступления часто попадают в новости.
Читать дальше