Согласно его словам, инцидент произошёл в 2023 году у наблюдательного пункта ВС РФ. Солдат ВСУ подошёл к военнослужащему, находившемуся на боевом посту. Тот довёл его до командира роты.
«Заходит. “Можно у вас попросить спичек?”. Я говорю: “Конечно”. Мы понимаем, что этот человек не из российской армии и осознал свою ошибку», — приводит рассказ Харитона ТАСС.
Он добавил, что украинец попытался уйти с фразой «ну ладно, ребят, мне пора». Однако его задержали.
Ранее Life.ru сообщал о случаях массовой сдачи в плен военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Хатненском участке фронта в Харьковской области. Это подразделение, состоящее из мобилизованных с ограниченной годностью и людей с криминальным прошлым, демонстрирует низкие боевые способности.
