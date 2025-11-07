Ричмонд
Постпред РФ при ООН Небензя рассказал о хорошей встрече с американским коллегой Уолтцем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провёл встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем, в ходе которой стороны обсудили проект резолюции США о международных силах безопасности в секторе Газа. Российский дипломат отметил, что переговоры прошли в конструктивном ключе.

«По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление. Я только что с ним встречался», — сказал Небензя в беседе с РИА «Новости».

Небензя и Уолтц, который ранее занимал пост советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасностит, детально рассмотрели американский проект резолюции, предусматривающий развёртывание международных сил безопасности в Газе в рамках соглашения о прекращении огня. Российский постпред указал, что в документе остаётся ряд вопросов, требующих дальнейшей проработки.

Ранее сообщалось, что Вашингтон признал вероятность нарушений прав человека со стороны израильских вооружённых сил в секторе Газа. В отчёте Управления генерального инспектора Госдепартамента говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, запрещающего оказание американской помощи иностранным военным, которых подозревают в тяжёлых нарушениях прав человека.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

