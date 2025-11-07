Небензя описал, как «разговаривал за жизнь» с американским коллегой

«Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь», — сообщил Небензя. По его словам, они произвели друг на друга хорошее впечатление.