Известны детали встречи Токаева и Трампа в Белом доме.

Как подчеркнул президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира. Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив Президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.