Лидеры Узбекистана и Туркмении общались с Трампом на русском языке

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с президентом США Дональдом Трампом на русском языке в ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1).
На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии. Государственные языки использовали президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорил на русском языке. Вместе с ним русский использовал и коллега из Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал после американского коллеги и единственный из лидеров «пятерки» говорил на английском языке.
