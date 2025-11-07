Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры Узбекистана и Туркмении общались с Трампом на русском языке

Мирзиеев и Бердымухамедов общались с Трампом на русском языке.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с президентом США Дональдом Трампом на русском языке в ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1).

На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии. Государственные языки использовали президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорил на русском языке. Вместе с ним русский использовал и коллега из Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал после американского коллеги и единственный из лидеров «пятерки» говорил на английском языке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше