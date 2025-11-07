Ричмонд
Трамп заявил, что США намерены увидеть завершение конфликта на Украине

Трамп заявил о «значительных успехах» в переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта», — высказался лидер США, выступая в Белом доме.

Со слов самого Трампа, он рассчитывает, что Россия и Украина «в какой-то момент поступят очень умно и достигнут урегулирования».

Кроме того, глава Белого дома отметил, что уже наблюдается «значительный прогресс» в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Накануне Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт в течение ближайших пары месяцев.

Ранее в Кремле прокомментировали текущую ситуацию вокруг возможных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва по-прежнему открыта для диалога и готова решать украинский конфликт мирным путём.

