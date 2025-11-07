Трамп заявил, что Казахстан первым из стран Азии подписал Авраамские соглашения

«Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперёд в наведении мостов по всему миру», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, поэтому, вероятно, речь идёт о совместном разговоре.
Глава Белого дома добавил, что присоединение Казахстана к соглашениям символически укрепляет дипломатические связи между странами и открывает путь для дальнейшего расширения числа участников договорённостей.
Соглашения Авраама — серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. К соглашениям присоединились Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Марокко. Судан также начал процесс нормализации отношений с Израилем, но не завершил его. Против договорённостей выступили Иран, Турция и Палестина.
Ранее Life.ru писал, что хевронские шейхи выступили с неожиданным предложением заключить мир с Израилем и присоединиться к Авраамским соглашениям. В качестве ответного жеста они хотят, чтобы Тель-Авив признал «эмират Хеврон».
