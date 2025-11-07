Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что экспорт российской нефти снизился из-за санкций

Президент США Дональд Трамп утверждает, что объёмы экспорта нефти из России снизились в результате введения санкций. Такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопросы журналистов о влиянии американских ограничений на поставки нефти из РФ.

«Я могу сказать, что экспорт из России значительно сократился», — отметил он во время встречи с лидерами пяти центральноазиатских республик.

Трамп также подтвердил, что Вашингтон стремится к разрешению украинского конфликта.

«Да, российский экспорт значительно уменьшился», — добавил он, не уточнив, на каких данных строятся эти выводы.

Ранее лидер США заявил, что Индия якобы в основном прекратила закупать нефть у России.

Также сообщалось, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы начали закупать больше нефти у конкурентов России после введения западных санкций против нефтяного сектора РФ. Кроме того, появилась информация о падении экспорта российской нефти по морю до минимума с 2022 года.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше