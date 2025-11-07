Трамп утверждает, что экспорт российской нефти снизился из-за санкций

«Я могу сказать, что экспорт из России значительно сократился», — отметил он во время встречи с лидерами пяти центральноазиатских республик.
Трамп также подтвердил, что Вашингтон стремится к разрешению украинского конфликта.
«Да, российский экспорт значительно уменьшился», — добавил он, не уточнив, на каких данных строятся эти выводы.
Ранее лидер США заявил, что Индия якобы в основном прекратила закупать нефть у России.
Также сообщалось, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы начали закупать больше нефти у конкурентов России после введения западных санкций против нефтяного сектора РФ. Кроме того, появилась информация о падении экспорта российской нефти по морю до минимума с 2022 года.
