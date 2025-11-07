Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином сокращение ядерного оружия

Трамп подчеркнул, что все три страны предпочли бы перенаправить средства, выделяемые на ядерные вооружения, на социально значимые проекты. При этом он отметил, что привержен ядерному разоружению, и считает, что существующего арсенала достаточно для обеспечения безопасности.
Заявления главы Белого дома прозвучали на встрече с лидерами центральноазиатских республик в Вашингтоне.
Ранее Трамп заявил о ядерном превосходстве США. Он утверждает, что Америка опережает Россию и Китай в этой сфере. По словам политика, РФ находится на втором месте, а КНР — на третьем.
