Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином сокращение ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности достижения договорённости о денуклеаризации между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами. По словам американского лидера, он обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: Life.ru

Трамп подчеркнул, что все три страны предпочли бы перенаправить средства, выделяемые на ядерные вооружения, на социально значимые проекты. При этом он отметил, что привержен ядерному разоружению, и считает, что существующего арсенала достаточно для обеспечения безопасности.

Заявления главы Белого дома прозвучали на встрече с лидерами центральноазиатских республик в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил о ядерном превосходстве США. Он утверждает, что Америка опережает Россию и Китай в этой сфере. По словам политика, РФ находится на втором месте, а КНР — на третьем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше