Стало известно, что сына Муаммара Каддафи освободили после 10 лет ареста

Ливанские власти отпустили Ганнибала Каддафи, сына Муаммара Каддафи, и сняли с него запрет на въезд. Также отменили залог в $11 миллионов. Об этом сообщило издание Libya Review со ссылкой на заявление ливийского правительства.
Власти Ливии заявили, что освобождение стало итогом дипломатических переговоров, направленных на урегулирование дела в правовых и гуманитарных рамках. По их словам, важно было защитить достоинство гражданина Ливии и показать уважение к связям между двумя странами.
Отмечается, что этот шаг укрепил отношения между Ливаном и Ливией и повысил уровень доверия между судебными структурами двух государств. Освобождение произошло вскоре после визита ливийской делегации во главе с министром по коммуникациям Валидом Аль-Лафи, которая передала документы по делу исчезновения имама Мусы ас-Садра в 1978 году.
Ганнибала Каддафи арестовали в Ливане в 2015 году после его похищения боевиками движения «Амал» в Сирии, где он жил как политический изгнанник. Позже его передали ливанским властям.
Ганнибал — третий сын Муаммара Каддафи, который руководил Ливией 42 года и был убит повстанцами в 2011 году. После его свержения страна раскололась и до сих пор не восстановила единое правительство.
Читайте также: В ФПБК неожиданно призвали отправить рэпера Icegergert в армию.