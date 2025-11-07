Стало известно, что сына Муаммара Каддафи освободили после 10 лет ареста

Отмечается, что этот шаг укрепил отношения между Ливаном и Ливией и повысил уровень доверия между судебными структурами двух государств. Освобождение произошло вскоре после визита ливийской делегации во главе с министром по коммуникациям Валидом Аль-Лафи, которая передала документы по делу исчезновения имама Мусы ас-Садра в 1978 году.