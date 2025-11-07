Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что сына Муаммара Каддафи освободили после 10 лет ареста

Ливанские власти отпустили Ганнибала Каддафи, сына Муаммара Каддафи, и сняли с него запрет на въезд.

Ливанские власти отпустили Ганнибала Каддафи, сына Муаммара Каддафи, и сняли с него запрет на въезд. Также отменили залог в $11 миллионов. Об этом сообщило издание Libya Review со ссылкой на заявление ливийского правительства.

Власти Ливии заявили, что освобождение стало итогом дипломатических переговоров, направленных на урегулирование дела в правовых и гуманитарных рамках. По их словам, важно было защитить достоинство гражданина Ливии и показать уважение к связям между двумя странами.

Отмечается, что этот шаг укрепил отношения между Ливаном и Ливией и повысил уровень доверия между судебными структурами двух государств. Освобождение произошло вскоре после визита ливийской делегации во главе с министром по коммуникациям Валидом Аль-Лафи, которая передала документы по делу исчезновения имама Мусы ас-Садра в 1978 году.

Ганнибала Каддафи арестовали в Ливане в 2015 году после его похищения боевиками движения «Амал» в Сирии, где он жил как политический изгнанник. Позже его передали ливанским властям.

Ганнибал — третий сын Муаммара Каддафи, который руководил Ливией 42 года и был убит повстанцами в 2011 году. После его свержения страна раскололась и до сих пор не восстановила единое правительство.

Читайте также: В ФПБК неожиданно призвали отправить рэпера Icegergert в армию.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше