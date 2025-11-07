Ричмонд
«Росконгресс»: США потратят более триллиона долларов на проект «Золотой купол»

«Золотой купол» создан для «нейтрализации ядерных арсеналов стратегических конкурентов США».

Источник: Комсомольская правда

США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов. Эти данные содержатся в докладе «Росконгресса» «Золотой купол — финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО», известном РИА Новости.

В документе подчёркивается, что общие расходы на развертывание и обслуживание системы в течение десяти лет, включая научно-исследовательские работы, производство тысяч перехватчиков и создание спутниковой группировки, могут превысить триллион долларов.

«Создание “Золотого купола” направлено в первую очередь на нейтрализацию ядерных арсеналов стратегических конкурентов США — России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в докладе.

Кроме того, развертывание глобальной ПРО призвано закрепить доминирование США в региональных конфликтах за счёт информационного превосходства и подавляющей огневой мощи.

Ранее стало известно, что новая американская система противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) будет включать четыре уровня — один спутниковый и три наземных.