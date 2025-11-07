«Росконгресс»: США потратят более триллиона долларов на проект «Золотой купол»

США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов. Эти данные содержатся в докладе «Росконгресса» «Золотой купол — финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО», известном РИА Новости.
В документе подчёркивается, что общие расходы на развертывание и обслуживание системы в течение десяти лет, включая научно-исследовательские работы, производство тысяч перехватчиков и создание спутниковой группировки, могут превысить триллион долларов.
«Создание “Золотого купола” направлено в первую очередь на нейтрализацию ядерных арсеналов стратегических конкурентов США — России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в докладе.
Кроме того, развертывание глобальной ПРО призвано закрепить доминирование США в региональных конфликтах за счёт информационного превосходства и подавляющей огневой мощи.
Ранее стало известно, что новая американская система противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) будет включать четыре уровня — один спутниковый и три наземных.