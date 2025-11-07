Панкратов: жена Макрона поменяла стиль одежды из-за обвинений в смене пола

Постоянные обвинения в смене пола спровоцировали изменение в стиле одежды супруги французского лидера Брижит Макрон. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что первая леди Франции начала носить более закрытую одежду, чем раньше.
«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что на фото и видео супруга Макрона выглядит измотанной.
«Брижит Макрон внешне производит впечатление измотанной, напряжённой женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица — чётко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг и проявления волевого характера. В её облике сочетаются маскулинные элементы (причина которых вполне может крыться в возрастных изменениях, гормональных сбоях или особенностях пластики) и женственность, что и стало мишенью для агрессивных атак. Тело сжато, движения скованы — характерная стойка защитного барьера, стремление спрятаться за фасадом социальной роли», — сказал Панкратов.
Ранее стало известно, что младшая дочь первой леди Франции Тифан Озьер во время судебного процесса по делу о кибербуллинге Брижит Макрон рассказала, что ее мать поменяла имидж из-за скандала со сменой пола* и после того, как в Сети ее стали сравнивать с мужчиной. По словам Озьер, Брижит Макрон вынуждена следить за своей одеждой и позами, потому что ее образ могут использовать против нее и исказить.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.