Панкратов: жена Макрона поменяла стиль одежды из-за обвинений в смене пола

Ранее стало известно, что младшая дочь первой леди Франции Тифан Озьер во время судебного процесса по делу о кибербуллинге Брижит Макрон рассказала, что ее мать поменяла имидж из-за скандала со сменой пола* и после того, как в Сети ее стали сравнивать с мужчиной. По словам Озьер, Брижит Макрон вынуждена следить за своей одеждой и позами, потому что ее образ могут использовать против нее и исказить.