По данным The Telegraph, поездка актрисы на Украину едва не обернулась хаосом. Во время визита сотрудники территориального центра комплектования задержали мужчину из её сопровождения.
Источники утверждают, что власти страны были недовольны визитом Джоли — актриса не согласовала поездку заранее. Это вызвало раздражение среди украинского руководства.
Инцидент произошёл в Херсоне, где во время проверки у водителя одной из машин кортежа, Дмитрия Пищикова, не оказалось военных документов. Позже выяснилось, что он офицер запаса и не имеет права на отсрочку. Мужчину доставили в Южноукраинский ТЦК.
Даже личное вмешательство Джоли не помогло его освободить. Позднее стало известно, что Пищиков активно помогал ВСУ — переводил деньги и отдал военным собственный автомобиль.
