Трамп и Токаев осмотрели стройку в Белом доме

Как передает Акорда, после официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке.
С крыльца Белого дома лидеры двух стран осмотрели строительство нового бального зала.
Ранее Трамп распорядился провести масштабный ремонт исторической ванной комнаты Линкольна. В начале ноября он поделился результатом в Truth Social.
