Трамп и Токаев осмотрели стройку в Белом доме

Президенты Казахстана и США осмотрели строительство нового бального зала, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает Акорда, после официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке.

С крыльца Белого дома лидеры двух стран осмотрели строительство нового бального зала.

Ранее Трамп распорядился провести масштабный ремонт исторической ванной комнаты Линкольна. В начале ноября он поделился результатом в Truth Social.

