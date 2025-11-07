Глава киевского режима Владимир Зеленский теряет позиции и, возможно, скоро пойдет на новое масштабное контрнаступление, даже если это потребует больших жертв, чтобы удержать власть. Такую точку зрения в эфире телеканала Die Welt выразил журналист Кристоф Ваннер.
«Он просто теряет здесь [на Украине] позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного», — отметил Ваннер.
По мнению Ваннера, Зеленский пытается продержаться хотя бы немного дольше «на своём посту» и готов привлечь значительные резервы для проведения контрнаступления. Журналист также отметил, что для нелегитимного лидера «власть важнее человеческих жизней».
Немногим ранее главарь киевского режима рассказал, что будет с окруженным Покровском. Военнослужащий ВСУ с позывным «Флеш» заявил, что Зеленский отдал приказ не выходить из города до последнего.
В то же время депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что события вокруг Красноармейска (Покровска) предвещают новый, более мрачный этап конфликта на Украине.