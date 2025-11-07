Ричмонд
Раскрыто, о чём постпред РФ в ООН говорил с представителем США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что встретился с американским коллегой Майклом Уолтцем.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что встретился с американским коллегой Майклом Уолтцем. По его словам, это была встреча вежливости, на которой они обсудили сотрудничество в организации и просто пообщались неформально.

Небензя отметил, что встреча прошла в позитивном ключе и они произвели друг на друга хорошее впечатление. Одной из тем разговора стал проект американской резолюции о международных силах безопасности в Газе, к которому у российской стороны есть ряд вопросов, передает РИА «Новости».

Ранее, в сентябре, США вновь воспользовались правом вето и заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой содержались призывы к прекращению огня в Газе, освобождению заложников и смягчению ограничений на гуманитарную помощь.

Добавим, что против документа выступили только США, тогда как остальные 14 членов Совбеза, включая Россию, Китай, Францию и Великобританию, поддержали его.

Читайте также: В ФПБК неожиданно призвали отправить рэпера Icegergert в армию.

