Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Gunvor отозвала предложение о покупке «Лукойл» после поста Минфина США

Международный энергетический трейдер Gunvor Group отозвал предложение о покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом компания сообщила в соцсети X.

Источник: Life.ru

Gunvor назвал «в корне неверным и ложным» заявление Министерства финансов США о том, что компания якобы подконтрольна России. Там отметили, что трейдер уже «более десяти лет активно дистанцируется от России».

«В то же время Gunvor отзывает своё предложение о приобретении зарубежных активов “Лукойла”, — подчеркнули представители компании.

Gunvor Group, основанная в 1997 году, является международной энергетической группой и одним из крупнейших энергетических трейдеров. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в Женеве, Нассау на Багамах, Сингапуре и Дубае.

Как сообщал Life.ru, перед этим Минфин США отказался выдать Gunvor лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине. О планах компании приобрести зарубежные активы «Лукойла» — LUKOIL International GmbH стало известно в конце октября.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше