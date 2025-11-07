Gunvor отозвала предложение о покупке «Лукойл» после поста Минфина США

Gunvor назвал «в корне неверным и ложным» заявление Министерства финансов США о том, что компания якобы подконтрольна России. Там отметили, что трейдер уже «более десяти лет активно дистанцируется от России».
«В то же время Gunvor отзывает своё предложение о приобретении зарубежных активов “Лукойла”, — подчеркнули представители компании.
Gunvor Group, основанная в 1997 году, является международной энергетической группой и одним из крупнейших энергетических трейдеров. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в Женеве, Нассау на Багамах, Сингапуре и Дубае.
Как сообщал Life.ru, перед этим Минфин США отказался выдать Gunvor лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине. О планах компании приобрести зарубежные активы «Лукойла» — LUKOIL International GmbH стало известно в конце октября.
