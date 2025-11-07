Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан

Vaib.uz (Узбекистан. 7 ноября). В Вашингтоне состоялась важная встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе переговоров глава нашего государства пригласил американского лидера совершить официальный визит в Узбекистан в удобное для него время.

Источник: Vaib.Uz

Стратегическое партнёрство: новые горизонты.

В Овальном кабинете Белого дома прошли обстоятельные переговоры, на которых стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено развитию политического диалога, расширению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Совместные проекты по редкоземельным металлам и технологиям.

Одним из ключевых итогов стало подписание ряда соглашений в горнометаллургической сфере. Узбекистан и США договорились развивать совместную добычу и глубокую переработку урана, меди, вольфрама, молибдена и графита. Предусмотрено создание надёжных цепочек поставок и внедрение передовых американских технологий переработки полезных ископаемых.

В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством геологии Узбекистана и американской компанией Denali Exploration Group по производству редкоземельных элементов, а также соглашение между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Re Element Technologies о реализации проектов в сфере редкоземельных металлов.

Крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру.

В ходе визита был анонсирован масштабный план по модернизации автомобильных и железных дорог, терминалов и аэропортов страны. До 2030 года Узбекистан намерен инвестировать более 12 миллиардов долларов в развитие транспортной инфраструктуры, чтобы повысить логистическую привлекательность региона.

Одним из символов расширения сотрудничества стала церемония подписания соглашения между Uzbekistan Airways и Boeing о конвертации опционов в твёрдый заказ на восемь новых самолётов Boeing 787−9 Dreamliner. Теперь общий твёрдый заказ национального авиаперевозчика на эти современные широкофюзеляжные лайнеры достиг 22 воздушных судов.

Цифровое партнёрство с американскими IT гигантами.

Отдельный акцент сделан на развитии цифрового сотрудничества с такими компаниями, как Google, Meta и NVIDIA. Планируется внедрение в Узбекистане платёжных систем Apple Pay и Google Pay, создание Цифровой академии и сети стартап хабов, а также локализация современных образовательных и технологических решений. Для продвижения и финансовой поддержки таких проектов будут привлечены корпорация DFC и Эксимбанк США.

Итоги и перспективы.

Встреча в Вашингтоне стала знаковым событием, демонстрирующим новую динамику в отношениях между Узбекистаном и Соединёнными Штатами. Подписанные соглашения и достигнутые договорённости открывают широкие возможности для привлечения инвестиций, трансфера технологий и роста взаимного доверия на международной арене.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше