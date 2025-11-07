Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан

Отдельный акцент сделан на развитии цифрового сотрудничества с такими компаниями, как Google, Meta и NVIDIA. Планируется внедрение в Узбекистане платёжных систем Apple Pay и Google Pay, создание Цифровой академии и сети стартап хабов, а также локализация современных образовательных и технологических решений. Для продвижения и финансовой поддержки таких проектов будут привлечены корпорация DFC и Эксимбанк США.