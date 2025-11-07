Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан

Стратегическое партнёрство: новые горизонты.
В Овальном кабинете Белого дома прошли обстоятельные переговоры, на которых стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено развитию политического диалога, расширению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Совместные проекты по редкоземельным металлам и технологиям.
Одним из ключевых итогов стало подписание ряда соглашений в горнометаллургической сфере. Узбекистан и США договорились развивать совместную добычу и глубокую переработку урана, меди, вольфрама, молибдена и графита. Предусмотрено создание надёжных цепочек поставок и внедрение передовых американских технологий переработки полезных ископаемых.
В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством геологии Узбекистана и американской компанией Denali Exploration Group по производству редкоземельных элементов, а также соглашение между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Re Element Technologies о реализации проектов в сфере редкоземельных металлов.
Крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру.
В ходе визита был анонсирован масштабный план по модернизации автомобильных и железных дорог, терминалов и аэропортов страны. До 2030 года Узбекистан намерен инвестировать более 12 миллиардов долларов в развитие транспортной инфраструктуры, чтобы повысить логистическую привлекательность региона.
Одним из символов расширения сотрудничества стала церемония подписания соглашения между Uzbekistan Airways и Boeing о конвертации опционов в твёрдый заказ на восемь новых самолётов Boeing 787−9 Dreamliner. Теперь общий твёрдый заказ национального авиаперевозчика на эти современные широкофюзеляжные лайнеры достиг 22 воздушных судов.
Цифровое партнёрство с американскими IT гигантами.
Отдельный акцент сделан на развитии цифрового сотрудничества с такими компаниями, как Google, Meta и NVIDIA. Планируется внедрение в Узбекистане платёжных систем Apple Pay и Google Pay, создание Цифровой академии и сети стартап хабов, а также локализация современных образовательных и технологических решений. Для продвижения и финансовой поддержки таких проектов будут привлечены корпорация DFC и Эксимбанк США.
Итоги и перспективы.
Встреча в Вашингтоне стала знаковым событием, демонстрирующим новую динамику в отношениях между Узбекистаном и Соединёнными Штатами. Подписанные соглашения и достигнутые договорённости открывают широкие возможности для привлечения инвестиций, трансфера технологий и роста взаимного доверия на международной арене.