Стало известно, почему США отказались выдавать лицензию Gunvor Group

Министерство финансов США заявило, что международная энергетическая группа Gunvor Group не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине.

Министерство финансов США заявило, что международная энергетическая группа Gunvor Group не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине. В ведомстве подчеркнули, что ситуация должна быть урегулирована немедленно, и до этого момента компания не сможет работать и получать прибыль.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, отметили, что позиция США совпадает с мнением президента Дональда Трампа. Минфин также напомнил о предполагаемых связях Gunvor Group с Россией.

После этого Gunvor отозвала своё предложение о покупке активов «Лукойла».

Руководитель компании Торбьорн Торнквист ранее говорил, что холдинг готов вернуться к сотрудничеству с Россией, если санкции будут сняты. До их введения Gunvor активно участвовала в торговле российскими сырьевыми товарами.

Читайте также: В ФПБК неожиданно призвали отправить рэпера Icegergert в армию.

