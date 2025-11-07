Цена на подсолнечное масло достигла трёхлетнего максимума в $1357 за тонну

Одной из главных причин роста цен остаётся падение экспорта с Украины. Эта страна занимает одну из ведущих позиций в мире по производству и поставкам масла. Украина снижает экспорт с декабря прошлого года. В последние месяцы объемы поставок упали до многолетних минимумов. В сентябре на мировой рынок вывезли 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше аналогичного периода 2022 года.