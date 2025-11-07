Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку украинской ДРГ

Затонский доложил командованию и вступил в бой с диверсантами. Благодаря грамотной смене позиций и точному огню ему удалось нанести значительные потери противнику. В результате группировка ВСУ была вынуждена отступить, оставив раненых на поле боя.
В Министерстве обороны подчеркнули, что самоотверженные действия ефрейтора предотвратили захват российских позиций и позволили избежать потерь среди личного состава.
Ранее Life.ru рассказывал о подвиге героя с позывным Ветер. Он вывел из-под огня ВСУ свой отряд после 20 ударов в танковую колонну.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.