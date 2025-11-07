Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку украинской ДРГ

Ефрейтор Российских вооружённых сил Евгений Затонский в ходе боевого дежурства обнаружил и в одиночку отразил атаку украинской ДРГ. Согласно сообщению Минобороны России, военнослужащий охранял замаскированные опорные пункты вблизи линии боевого соприкосновения, когда заметил скрытное перемещение противника.

Источник: Life.ru

Затонский доложил командованию и вступил в бой с диверсантами. Благодаря грамотной смене позиций и точному огню ему удалось нанести значительные потери противнику. В результате группировка ВСУ была вынуждена отступить, оставив раненых на поле боя.

В Министерстве обороны подчеркнули, что самоотверженные действия ефрейтора предотвратили захват российских позиций и позволили избежать потерь среди личного состава.

Ранее Life.ru рассказывал о подвиге героя с позывным Ветер. Он вывел из-под огня ВСУ свой отряд после 20 ударов в танковую колонну.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.