Выяснилось, что бойцы группировки «Запад» продвинулись в боях за Купянск

Минобороны России также сообщило, что в районе Купянска российские войска сорвали попытку украинской бригады выйти из окружения. Кроме того, в районах Нечволодовки и Благодатовки отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины.