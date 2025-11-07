Военнослужащие 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» освободили семь зданий и завершили зачистку территории комбикормового завода в Купянске.
Об этом 6 ноября сообщил командир штурмового отряда с позывным Ловец. По его словам, на участке осталось освободить менее 50 строений, и бойцы продолжают движение вперёд.
В ходе операции, как уточнил командир, были уничтожены две группы противника численностью восемь человек. Несмотря на попытки сопротивления, подразделения продолжают выполнять задачу по освобождению восточной части города.
Минобороны России также сообщило, что в районе Купянска российские войска сорвали попытку украинской бригады выйти из окружения. Кроме того, в районах Нечволодовки и Благодатовки отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины.
Добавим, что освобождение восточной части Купянска продолжается в соответствии с планом российского командования.
Ранее Министерство обороны России отреагировало на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы успешных действиях украинских войск в городе. В ведомстве отметили, что слова Зеленского не соответствуют реальной обстановке на местности.
