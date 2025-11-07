Около 40 минут длились переговоры Токаева и Трампа

«Продолжительность переговоров Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом составила 35−40 минут. Кроме того, встреча нашего президента с американским лидером стала первой в серии приемов лидеров стран Центральной Азии», — сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства добавил, что последующие встречи с главами государств ЦА продлились около 10 минут.
