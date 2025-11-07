Ричмонд
Около 40 минут длились переговоры Токаева и Трампа

Астана. 7 ноября. КазТАГ — Переговоры главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом длились около 40 минут, сообщает источник.

Источник: КазТАГ

«Продолжительность переговоров Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом составила 35−40 минут. Кроме того, встреча нашего президента с американским лидером стала первой в серии приемов лидеров стран Центральной Азии», — сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что последующие встречи с главами государств ЦА продлились около 10 минут.

