«У вас выдающийся президент»: Трамп похвалил Токаева

Президента США Дональда Трампа спросили о подписанных в ходе визита Касым-Жомарта Токаева документах и возможности его поездки в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов в сферах авиации, минеральных ресурсов и цифровых технологий. На Ваш взгляд, какая сфера этого партнерства является наиболее важной? И второй вопрос. Президент Трамп, когда мы сможем объявить, что вы станете первым президентом США, посетившим Казахстан? Когда Вы будете нашим гостем? — спросили у Трампа в ходе саммита.

Американский лидер не исключил такой возможности. «Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан — ред). Считаю, что все эти сферы очень важны. Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент», — ответил Трамп.

