Александр Володев остался на посту замминистра природных ресурсов Омской области

Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Источник: Om1 Омск

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области произошло переназначение. Александр Володев продолжит занимать должность заместителя министра.

Кроме того, Володев будет исполнять обязанности руководителя департамента экологической безопасности, в котором он трудится уже на протяжении нескольких лет.

Александр Володев начал свою карьеру в правительстве Омской области в 2005 году, с перерывом на работу в частном секторе с 2014 по 2019 год. За время своей работы он занимал должности заместителя у трех министров.

Стоит отметить, что в омском министерстве недавно произошли изменения на уровне руководства. На место Татьяны Хаврониной, которая покинула пост в сентябре этого года, был назначен экономист Евгений Ковтун. В настоящее время у Ковтуна есть два заместителя: Вадим Матвеев и Ольга Иванова.

Также после ухода Хаврониной министерство покинула и Мария Романюк, занимавшая должность заместителя главы и отвечавшая за вопросы обращения с отходами.