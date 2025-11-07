Александр Володев остался на посту замминистра природных ресурсов Омской области

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области произошло переназначение. Александр Володев продолжит занимать должность заместителя министра.
Кроме того, Володев будет исполнять обязанности руководителя департамента экологической безопасности, в котором он трудится уже на протяжении нескольких лет.
Александр Володев начал свою карьеру в правительстве Омской области в 2005 году, с перерывом на работу в частном секторе с 2014 по 2019 год. За время своей работы он занимал должности заместителя у трех министров.
Стоит отметить, что в омском министерстве недавно произошли изменения на уровне руководства. На место Татьяны Хаврониной, которая покинула пост в сентябре этого года, был назначен экономист Евгений Ковтун. В настоящее время у Ковтуна есть два заместителя: Вадим Матвеев и Ольга Иванова.
Также после ухода Хаврониной министерство покинула и Мария Романюк, занимавшая должность заместителя главы и отвечавшая за вопросы обращения с отходами.