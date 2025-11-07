Александр Володев остался на посту замминистра природных ресурсов Омской области

Стоит отметить, что в омском министерстве недавно произошли изменения на уровне руководства. На место Татьяны Хаврониной, которая покинула пост в сентябре этого года, был назначен экономист Евгений Ковтун. В настоящее время у Ковтуна есть два заместителя: Вадим Матвеев и Ольга Иванова.