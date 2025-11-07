Психотерапевт Панкратов заявил о депрессивном состоянии жены Макрона

«Изменения осанки и походки, которые отмечены в сообщениях в СМИ, где заявлено о страхе новых обсуждений из-за особенностей посадки брюк, являются попыткой сделать шаг “незаметным”, зеркальной реакцией на триггерные темы и стремлением уйти в “невидимость”. Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощённость и признаки депрессивного состояния», — указал Панкратов.