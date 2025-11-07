Психотерапевт Панкратов заявил о депрессивном состоянии жены Макрона

Ситуация с кибербуллингом негативно сказалась на состоянии супруги французского лидера Эммануэля Макрона. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав ее поведение, заявил в беседе с aif.ru о том, что у нее прослеживается депрессивность и психологическая истощенность.
«Анализ поведения Брижит во время недавних официальных выходов (международные визиты, встречи, публичные появления) указывает на резко усиленный уровень внутреннего напряжения. Частое избегание прямого зрительного контакта, вытянутая шея, приподнятые плечи — компенсаторная поза при тревоге и усталости», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на классические маркеры тревожности, которые заметны у первой леди Франции. Речь идет о быстрых перемещениях, дрожащих руках и невольной жестикуляции. Брижит Макрон не в состоянии скрыть на публике внутренние конфликты и демонстрирует свое раздражение.
«Изменения осанки и походки, которые отмечены в сообщениях в СМИ, где заявлено о страхе новых обсуждений из-за особенностей посадки брюк, являются попыткой сделать шаг “незаметным”, зеркальной реакцией на триггерные темы и стремлением уйти в “невидимость”. Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощённость и признаки депрессивного состояния», — указал Панкратов.
По словам эксперта, несмотря на внешний «стальной» фасад, Брижит вынужденно скрывает своё хроническое переутомление, раздражение, уязвимость.
«Периодические проявления пассивной агрессии к мужу, игнорирование его заботы на публике — результат перенапряжения и дефицита эмоционального ресурса. С точки зрения интегральной оценки Брижит Макрон находится в фазе тяжёлого психо-эмоционального кризиса. Она проявляет стойкое защитное поведение, невозможность справляться с кибербуллингом и слухами на фоне возрастающей социальной изоляции. Симптомы истощения очевидны: взгляд уставший, движения робкие, периодические эпизоды отрешённости и озлобления на публике», — отметил он.
По мнению Панкратова, у Брижит Макрон наблюдаются признаки депрессивных и тревожно-фобических расстройств. Состояние первой леди Франции, как считает эксперт, можно расценивать как затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском срыва.