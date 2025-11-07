В Германии обеспокоены уязвимостью Европы перед Россией из-за оружия: подробнее

Военный корреспондент Ибрагим Набер рассказал, что Вооружённые силы Германии и стран НАТО пока не способны эффективно противостоять российским беспилотникам. Этот вывод он представил в статье для немецкого издания Focus.
Набер заявил, что российские дроны кардинально изменили характер боевых действий, создав серьёзное преимущество в военном потенциале.
«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. Я вижу, что мы далеки от того, чтобы быть готовыми к обороне», — подчеркнул военкор.
Журналист отметил, что ключевое преимущество российских БПЛА заключается в их способности делать линию боевого соприкосновения «более прозрачной». Это делает Западную Европу уязвимой, добавил он.
Ранее российские военные сообщили об отправке нового беспилотника в зону СВО. Речь идет о БПЛА «Пчела» с жалом. Уточняется, что эту особенность ввели по просьбе операторов дронов.