В Германии обеспокоены уязвимостью Европы перед Россией из-за оружия: подробнее

Военкор Focus Набер: Российские БПЛА навсегда поменяли ход боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент Ибрагим Набер рассказал, что Вооружённые силы Германии и стран НАТО пока не способны эффективно противостоять российским беспилотникам. Этот вывод он представил в статье для немецкого издания Focus.

Набер заявил, что российские дроны кардинально изменили характер боевых действий, создав серьёзное преимущество в военном потенциале.

«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. Я вижу, что мы далеки от того, чтобы быть готовыми к обороне», — подчеркнул военкор.

Журналист отметил, что ключевое преимущество российских БПЛА заключается в их способности делать линию боевого соприкосновения «более прозрачной». Это делает Западную Европу уязвимой, добавил он.

Ранее российские военные сообщили об отправке нового беспилотника в зону СВО. Речь идет о БПЛА «Пчела» с жалом. Уточняется, что эту особенность ввели по просьбе операторов дронов.

