Краевые парламентарии принимают участие в медиафоруме «Енисей»

Краевые парламентарии принимают участие в работе медиафорума. Так, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко выступил в качестве эксперта на панельной дискуссии «Основные тенденции 2025 года в развитии общественно-политической ситуации». Актуальные вопросы вместе с парламентарием обсуждали Виктор Потуремский, директор по политанализу Института социального маркетинга; Дмитрий Еловский, руководитель рабочей группы по социальной архитектуре, гендиректор коммуникационного агентства «ACTOR», политконсультант; Лариса Паутова, управляющий директор Фонда «Общественное мнение»; Илья Гращенков, политолог, президент фонда «Центр развития региональной политики». Модератором площадки стал депутат Денис Терехов.
Запрос на безопасность и консолидацию, доверие к источнику информации — основные тенденции, которые наблюдаются сегодня среди потребителей медиаконтента. По словам Алексея Додатко, у современного человека нет одного источника информации, он выбирает то, что ему удобно, интересно и вызывает доверие.
Отдельно участники обсудили границы публичности представителей власти.
«Мы понимаем, что у депутата и у парламента есть обязанность к публичной коммуникации. Открытость власти — требование базовое. При это есть этический кодекс государственного служащего, и он не делит на должности и рамки. Если ты занял государственную должность, ты должен соответствовать определенным этическим моральным стандартам публичного позиционирования. Есть какая-то грань приватности, это важный вопрос. Если раньше во многом была борьба за хайп, за внимание, то сейчас это борьба за доверие — основу современных коммуникаций», — выразил свою позицию Алексей Додатко.
Среди ключевых тенденций медиакоммуникаций спикеры также назвали персонализацию — индивидуальный подход к каждому человеку, учет его возраста, интересов и привычек.
В работе форума приняли участие депутаты Законодательного Собрания края Илья Зайцев, Вера Оськина, Алена Миронова, Максим Золотухин, Ирина Иванова и Галина Ампилогова.
Добавим, организатором форума выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Минцифры России.