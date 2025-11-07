Краевые парламентарии принимают участие в медиафоруме «Енисей»

«Мы понимаем, что у депутата и у парламента есть обязанность к публичной коммуникации. Открытость власти — требование базовое. При это есть этический кодекс государственного служащего, и он не делит на должности и рамки. Если ты занял государственную должность, ты должен соответствовать определенным этическим моральным стандартам публичного позиционирования. Есть какая-то грань приватности, это важный вопрос. Если раньше во многом была борьба за хайп, за внимание, то сейчас это борьба за доверие — основу современных коммуникаций», — выразил свою позицию Алексей Додатко.