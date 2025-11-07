Ричмонд
Мэр из ХМАО нашел на Донбассе себе зама по коммуналке

Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов подобрал кандидатуру на должность вице-мэра, который одновременно возглавит департамент ЖКХ. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах города.

Мэр Нефтеюганска нашел нового кандидата на должность вице-мэра.

«Новый кандидат ранее работал вместе с Чекуновым в Макеевке. Сейчас его кандидатура проходит согласование в правительстве округа», — сообщил собеседник агентства.

Чекунов в разговоре с URA.RU подтвердил факт подбора кандидата, но отказался раскрывать его имя. «Кандидат уже есть. Ожидаем, что назначение состоится до конца ноября. Согласование кандидата идет с округом, так как направление, мягко сказать, проблемное», — заявил мэр.

Ранее URA.RU писало, что предыдущий глава департамента ЖКХ Василий Каширский уволился спустя три месяца после назначения. Это был уже 28-й руководитель коммунальной службы Нефтеюганска за последние десять лет.