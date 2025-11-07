Мэр из ХМАО нашел на Донбассе себе зама по коммуналке

Чекунов в разговоре с URA.RU подтвердил факт подбора кандидата, но отказался раскрывать его имя. «Кандидат уже есть. Ожидаем, что назначение состоится до конца ноября. Согласование кандидата идет с округом, так как направление, мягко сказать, проблемное», — заявил мэр.