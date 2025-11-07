Ричмонд
Выяснилось, что Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки»

В Балтийском море зафиксировали странные сигналы, указывавшие на присутствие военных кораблей НАТО, которые в это время должны были находиться в других районах.

В Балтийском море зафиксировали странные сигналы, указывавшие на присутствие военных кораблей НАТО, которые в это время должны были находиться в других районах. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

По данным агентства, 3 ноября 2025 года системы идентификации судов приняли множество сигналов, якобы исходивших от иностранных военных кораблей. Один из них, согласно данным, оказался в Финском заливе, хотя на самом деле испанское судно в тот момент направлялось из Сомали в Японию.

Предполагается, что ошибка могла произойти на станции приёма сигналов в Парайнене, где могли исказиться данные системы AIS.

На фоне этого министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что западные страны должны быть готовы «перейти в режим войны» — не только технически, но и морально. Он также подчеркнул, что члены НАТО имеют право на ответные действия против кораблей или самолётов, которые незаконно пересекают их границы.

