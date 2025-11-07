На границе скопились тысячи литовских фур: Минск отказался пропускать грузовики через КПП

Поводом для обострения стало решение Литвы от 29 октября полностью закрыть на месяц автомобильную границу с Белоруссией. В Вильнюсе объяснили такой шаг якобы активизацией запуска метеозондов, которые используются для контрабанды сигарет и создают угрозу для гражданской авиации. В ответ на эти шаги Белоруссия 31 октября установила запрет на движение по своей территории для грузовиков и тракторов, имеющих литовскую и польскую регистрацию.