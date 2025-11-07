На границе скопились тысячи литовских фур: Минск отказался пропускать грузовики через КПП

Белоруссия отказалась удовлетворить просьбу Литвы пропустить через границу литовские грузовые автомобили, оказавшиеся на территории республики. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на советника главы МВД балтийской страны Миндаугаса Баярунаса.
По его словам, Вильнюс обращался к Минску с единственной целью — обеспечить возврат своих грузовиков через контрольно-пропускной пункт «Шальчининкай». Однако белорусская сторона ответила отказом на эту просьбу.
«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт, однако Минск отказался пропустить наши машины», — говорится в сообщении.
Поводом для обострения стало решение Литвы от 29 октября полностью закрыть на месяц автомобильную границу с Белоруссией. В Вильнюсе объяснили такой шаг якобы активизацией запуска метеозондов, которые используются для контрабанды сигарет и создают угрозу для гражданской авиации. В ответ на эти шаги Белоруссия 31 октября установила запрет на движение по своей территории для грузовиков и тракторов, имеющих литовскую и польскую регистрацию.
Государственный таможенный комитет Белоруссии тогда же указал, что принятые меры привели к блокировке почти пяти тысяч единиц литовской грузовой техники. В ведомстве подчеркнули, что эти действия являются ответными.
Позднее ГТК еще раз прояснил свою позицию. В заявлении было указано, что возврат литовского транспорта станет возможен только после полного открытия литовской стороной всех контрольно-пропускных пунктов на общей границе. Данное правило официально вступило в силу 2 ноября.
Вице-президент ассоциации «Линава» Олег Тарасов подчеркнул, что литовские перевозчики уже понесли убытки в размере 1 млрд евро из-за закрытия границы с Беларусью. По его оценке, ситуация приближается к катастрофической.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что оппоненты сегодня внимательно наблюдают за Минском. И целью закрытия Литвой границы, которое глава государства назвал безумной аферой, было не допустить присутствия некоторых участников на международной конференции по евразийской безопасности.